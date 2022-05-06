Google Play запретил российским разработчикам загружать платный контент

Фото Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Google c 5 мая запретила создателям приложений в России загружать и обновлять свой контент в системе Google Play, следует из сообщения на сайте техподдержки. 10 марта компания лишила возможности пользователям из России совершать платные покупки в онлайн-магазине Google Play, однако к бесплатному контенту доступ для россиян остался.

В рамках наших усилий по обеспечению соблюдения требований Google Play блокирует загрузку платных приложений и обновлений платных приложений в России с 5 мая 2022 года, — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что если приложение важно для юзеров, то автор может предложить пользоваться им бесплатно, либо удалить платную подписку.

Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что ведомство планирует запустить бета-версию отечественного магазина приложений для смартфонов — аналога Google Play — до конца мая.