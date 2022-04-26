В России создадут аналог Google Play Минцифры договорилось с IТ-компаниями о создании отечественного аналога Google Play

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует запустить бета-версию отечественного магазина приложений для смартфонов — аналога Google Play — до конца мая, заявил глава ведомства Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия 24». Он пояснил, что работа над платформой ведётся совместно с рядом IТ-компаний. При этом основную разработку продукта ведёт VK.

Первую бета-версию отечественного магазина приложений запустим до конца мая, — сказал Шадаев.

В начале апреля Минцифры опубликовало список отечественных аналогов зарубежных онлайн-сервисов, интернет-ресурсов и социальных сетей. Как сообщили в пресс-службе министерства, большинство названных площадок были в приоритете у россиян ещё до ограничений, а блокировка иностранных ресурсов будет лишь способствовать увеличению аудитории отечественных аналогов.

Ранее Минцифры выступило с предложением обсудить инициативу прямой финансовой поддержки так называемых «белых хакеров». Таким образом ведомство намерено провести проверку крупных компаний на наличие уязвимостей в их цифровой защите.