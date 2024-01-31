«Голышей» с вечеринки Ивлеевой простили? Неужели для них все закончилось?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Дима Билан, Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская

«Невозможное возможно» — так называется программа Димы Билана, с которой он выступит в Crocus City Hall. И действительно, возможно ли это? По весне и соучастница Димы Билана по «голой» вечеринке Лолита Милявская планирует махнуть с гастрольным туром за Урал. Невозможное возможно! Они прощены?

А кто, собственно, в данном случае наказывает и прощает? Кто этот всесильный распорядитель судеб и гонораров «зашедших не в ту дверь» артистов? Хотелось бы думать, что это народ, зритель, а не администратор, пытающийся уловить и правильно интерпретировать сигналы сверху. Этакий Серафим Иванович Огурцов из «Карнавальной ночи».

Допустим, что все-таки зритель. Как тогда мы узнаем, что Дима Билан, Лолита и другие «голые проказники» прощены? Да очень просто. Если билеты раскуплены, значит, так оно и есть. Других критериев не вижу. Правда, наверняка часть публики, которая заполнит зал своего кумира, вообще не придала значения случившемуся в ночном клубе «Мутабор».

Конечно, очень хочется думать, что каждому из скандальных героев вечеринки как воздух необходимо это полное прощение. Совесть и все такое прочее... Но мне почему-то кажется, что уж очень увязано это самое пресловутое прощение с гонорарами артистов, недосчитавшихся в горячие новогодние дни миллионов рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

А почему не переводим деньги?

Да по большому счету дело даже и не в прощении. Пойте — фанатам на радость, себе на благосостояние, — если чувствуете, что искупили свою аморальную выходку. Что из того, что мне или кому-то еще этого кажется недостаточно? Недостаточно оправданий и краткосрочной миссии того же Димы Билана в Донбасс. Это отличный поступок, но он не должен восприниматься в обществе как визит за новым пропуском на сцену и телеэкран. Пока, к сожалению, это так и выглядит.

А никто не задавался вопросом, почему во время СВО организаторы концертов, продюсеры и сами исполнители не отчисляют часть средств на нужды армии? Почему на афишах концертных программ мы не видим специальных пометок об этом? Ведь, если бы люди знали, что, покупая билеты, они не только слушают музыку, но и хоть чуть-чуть помогают фронту, это было бы справедливо и своевременно. Если кто-то сомневается в том, что наши воины по-прежнему нуждаются в помощи волонтеров и простых граждан, уверяю вас — это так. От продуктов и медикаментов до дронов и приборов ночного видения, от строительных инструментов до маскировочных сетей и блиндажных свечей. Тысячи вещей, необходимых бойцам на передовой, закупаются на народные пожертвования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дима Билан

Но это ведь уже было в нашей истории. Это логично, когда фронт и тыл едины. Это важнейшее условие победы. В Великую Отечественную и простые люди, и артистическое сообщество прекрасно понимали, что такое помощь. Лучшие театры страны собирали фронтовые бригады и выезжали на передовую. Так же поступали и артисты эстрады. Леонид Утесов передал армии два истребителя, а Лидия Русланова отправила на фронт две батареи «Катюша».

Сегодня же складывается впечатление, что большинство эстрадной богемы вовсе не хочет замечать того, что ради их спокойной жизни где-то проливается кровь, кто-то ежедневно рискует жизнью. Не гонорарами, а жизнью!

За День всех влюбленных!

Два концерта Димы Билана совпадают с так называемым Днем всех влюбленных. Мягко говоря, не совсем наш праздник. Возможно, у певца не было выбора. А если был, то, может, правильнее было бы дать концерты не 14-15-го, а 22-23 февраля, чуть подправив свой репертуар. Да перечислить часть сборов российским воинам. Вот тогда бы все увидели: да, этот парень не случайно оказался в Донбассе!

А пока 22-23 февраля отданы Денису Майданову и Николаю Расторгуеву. Думаете, тоже случайно?

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