Главком ВМФ оценил действия военных в инциденте с эсминцем Defender

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов считает, что во время инцидента в Чёрном море с эсминцем Defender российский флот действовал так, чтобы не допустить развития провокации, устроенной Великобританией, пишет Pravda.Ru.

Он также положительно оценил и действия авиации.

Естественно, авиация находилась в повышенной готовности, как только получила приказ, выполнила задачу. Корабль отвернул, — заявил Евменов на Х Международном военно-морском салоне в Петербурге.

Главком ВМФ отметил, что провокация Великобритании была спланирована заранее, поскольку британцы не могли не знать, что нарушают государственную границу России. Кроме того, пограничный корабль выходил с ними на связь и сообщал им, что они находятся вблизи государственной границы.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент, заметил, что в случае если иностранные коллеги не понимают, что такое российские границы, страна «может бомбить».