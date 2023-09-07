Глава Мордовии назвал Путина Анатольевичем

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артём Здунов

Глава Мордовии Артем Здунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным оговорился и назвал главу государства Анатольевичем. Видео опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool. Перед этим Здунов попытался сообщить о том, что происходит в республике.

22 августа Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, вероятно, попытался посмотреть время на своих часах, но перепутал левую руку с правой, на которой их носит. Курьезный момент попал на видео.

На кадрах видно, как Путин приставляет левую руку, словно ожидая увидеть на ней наручные часы. Затем президент РФ вновь вернулся к работе с документами.

В конце июля патриарх Кирилл во время выступления на российско-африканском саммите оговорился, обращаясь к президенту, которого по ошибке назвал Владимиром Васильевичем, перепутав отчество Путина. Момент попал на видео, на котором видно и реакцию президента, поначалу поджавшего губы, а затем сдержанно улыбнувшегося. Предстоятель РПЦ, в свою очередь, быстро исправился, со второго раза уже не ошибившись в обращении к лидеру страны.