Путин забыл, на какой руке носит часы

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическом развитию и нацпроектам, вероятно, попытался посмотреть время на своих часах, но перепутал левую руку с правой, на которой их носит. Курьезный момент попал на видео.

На кадрах видно, как Путин приставляет левую руку, словно ожидая увидеть на ней наручные часы. Затем президент РФ вновь вернулся к работе с документами.

В конце июля патриарх Кирилл во время выступления на российско-африканском саммите оговорился, обращаясь к президенту, которого по ошибке назвал Владимиром Васильевичем, перепутав отчество Путина. Момент попал на видео, на котором видно и реакцию президента, поначалу поджавшего губы, а затем сдержанно улыбнувшегося. Предстоятель РПЦ, в свою очередь, быстро исправился, со второго раза уже не ошибившись в обращении к лидеру страны.

В 2019 году Дональд Трамп, на тот момент занимавший пост президента США, попал в неловкую ситуацию на встрече с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой, назвав его великим чемпионом сумо. На самом деле Баттулга занимался самбо, и в 1983 году действительно завоевал титул чемпиона в этом виде единоборств. Трамп при этом не только не заметил свою неточность, но и добавил, что монгольские сумоисты, по его словам, очень успешны в Японии.