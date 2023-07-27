Патриарх Кирилл перепутал отчество Путина Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем

Фото: Шарифулин Валерий/Фотохост-агентство ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перепутал отчество президента России Владимира Путина во время выступления на саммите Россия — Африка. Митрополит назвал главу государства Владимиром Васильевичем. На кадрах видно, что Путин поджал губы, а потом сдержанно улыбнулся.

Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Васильевич... Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, — сказал патриарх.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев в ходе совещания с Путиным перепутал КамАЗы с «Кайенами». Чиновник оговорился во время обсуждения тестирования беспилотного грузового транспорта.

Ранее Путин в шутку спросил у руководителя Сбербанка Германа Грефа, когда его заменит искусственный интеллект. Греф выразил надежду, что при его жизни этого не произойдет. При этом он отметил, что все ведет к такому исходу событий.

До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным не смог ответить на уточняющий вопрос главы государства и покраснел. Докладывая о подготовке важных мероприятий на 2024 год, Чернышенко не вспомнил название готовящегося фестиваля, но Путин начал ему подсказывать.