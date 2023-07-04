Чернышенко сбился по время доклада Путину и смутился

Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным не смог ответить на уточняющий вопрос главы государства и покраснел. Докладывая о подготовке важных мероприятий на 2024 год, Чернышенко не вспомнил название готовящегося фестиваля, но Путин начал ему подсказывать.

Я знаю, что в рамках БРИКС какие-то мероприятия вы планировали, потом ШОС и СНГ, да? Не помните? — спросил Путин.

Ранее Чернышенко прервал свое участие в онлайн-встрече членов правительства с Путиным, чтобы отвлечься на телефонный звонок. До этого президент на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым удивился тому, что глава региона заявил ему об исполнении нацпроектов на 99,94%.

В феврале 2023 года Путин засмеялся перед выходом к трибуне за секунды до послания к Федеральному собранию, потому что сотрудник службы протокола Кремля сказал в рацию «Юля, объявляй». На это обратил внимание журналист Павел Зарубин в передаче «Москва. Кремль. Путин».