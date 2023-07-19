Путин пошутил над Грефом при обсуждении искусственного интеллекта Путин в шутку поинтересовался у Грефа, когда его заменит искусственный интеллект

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в шутку спросил у руководителя Сбербанка Германа Грефа, когда его заменит искусственный интеллект, передает RT. Греф выразил надежду, что при его жизни этого не произойдет. При этом он отметил, что все ведет к такому исходу событий.

Герман Оскарович, искусственный интеллект вас заменит на посту председателя «Сбера»? — спросил президент на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Выслушав ответ председателя Сбербанка, Путин вновь пошутил. Он сказал, что «с такими людьми прогресс невозможен».

Путин ранее заявил, что к российским суперкомпьютерам «Яндекса» и «Сбера» следует относиться с уважением. У них есть перспектива развития, отметил президент. По его словам, новый суперкомпьютер Christofari Neo способен производить порядка 12 тысяч трлн операций в секунду, а суперкомпьютеры «Яндекса» «Червоненкис» почти вдвое мощнее.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что отечественный двадцатикубитный квантовый компьютер должен быть создан уже в 2023 году. Работу в этом направлении идут по графику.