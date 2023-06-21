Министр транспорта перепутал КамАЗы с «Кайенами» в разговоре с Путиным Глава Минтранса Савельев перепутал КамАЗы с «Кайенами» в разговоре с Путиным

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Глава Минтранса России Виталий Савельев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным перепутал КамАЗы с «Кайенами», сообщает «Россия 24». Чиновник оговорился во время обсуждения тестирования беспилотного грузового транспорта.

Отмечается, что глава государства спросил у министра: «КамАЗы-то доехали?»

Первый день два «Кайен»... три КамАЗа доехали нормально. Сейчас работает один КамАЗ, в двух КамАЗах мы переписываем математику, но это нормальный процесс, — заявил Савельев.

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Ранее корреспондент NEWS.ru совершил поездку на роботакси «Яндекса» по столичному району Ясенево. Проездка проходила в присутствии водителя, однако он был необходим для возможного наступления непредвиденных обстоятельств. По словам корреспондента, перед задним пассажирским сиденьем установлен планшет, на котором отображается карта близлежащих кварталов. На нем отмечен проложенный маршрут. Ниже большая синяя кнопка предлагает начать поездку.

Отмечалось, что беспилотное такси ехало по правилам и соблюдало скоростной режим. Перед «лежачими полицейскими» автомобиль, как положено, плавно замедлял ход.