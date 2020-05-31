Глава Минтруда предупредил о кризисе безработицы в России

https://static.news.ru/photo/08ab82ee-a3e1-11ea-a0af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост числа безработных россиян особенно остро будет ощущаться во второй половине лета — начале осени. Такой прогноз озвучил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

О предстоящем кризисе он уведомил сенаторов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Исходя из макроэкономических параметров и прогнозов социально-экономического развития в Российской Федерации, мы понимаем, что наиболее сложным для нас будет, наверное, третий квартал, — цитирует Котякова ТАСС.

По словам министра, на этот период придётся «пиковое значение накопленного объёма безработных граждан».

Вместе с тем, уточнил он, в четвёртом квартале «динамика уже будет стабилизироваться», а кризисный период останется позади.

Ранее о росте безработицы и череде банкротств предупредил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, это будет проблема всего европейского сообщества, писал NEWS.ru.