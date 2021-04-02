Глава Минпромторга отреагировал на задержание двух чиновников министерства

https://static.news.ru/photo/561aa0b6-93df-11eb-86ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал аресты двух сотрудников министерства. По его словам, эти случаи не свидетельствуют о большом количестве нарушений в ведомстве.

То, что за последнее время произошло два таких случая — это не значит, что в министерстве большое количество нарушений. При этом мы сами заинтересованы, в первую очередь, в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой, — цитирует РИА Новости министра.

Мантуров добавил, что в Минпромторге регулярно проходят проверки Счётной палаты, Казначейства, контрольно-ревизионного управления президента, генпрокуратуры и других проверяющих и надзорных органов.

Это постоянный процесс. Все, что связано с бюджетным финансированием, требует обязательного контроля. Так было, есть и будет всегда, — заявил он.

Отвечая на вопрос о повышенном внимании со стороны государства, Мантуров напомнил о недавнем задержании губернатора Пензенской области, отметив, что речь идёт о «повышенном внимании государства в целом».

Как сообщал NEWS.ru, суд в Москве сегодня арестовал главу департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павла Серватинского по делу о превышении полномочий. Накануне сотрудники правоохранительных органов арестовали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрея Бандурова и Сослана Гериева. Их обвиняют в получении крупной взятки.