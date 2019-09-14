https://static.news.ru/photo/1b853f36-d6be-11e9-8371-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Украинские власти должны понять, что Минские соглашения не являются предметом для дискуссий, заявил глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Пасечник напомнил, что документ, «чётко и понятно» регламентирующий схему общения Донбасса и Украины, был согласован в «нормандском формате». По его словам, другого такого соглашения нет и не будет.

Возвращаясь к словам Кучмы о том, что Украине подходит, а что — нет, не могу не спросить: как вам не стыдно говорить о «кровавых руках», когда на фоне соблюдения перемирия со стороны республик ВСУ, ваши генералы и ваши солдаты, продолжают регулярно обстреливать Донбасс и убивать мирных жителей? — возмутился он.

Глава ЛНР предложил разобраться с теми, «чьи руки по-настоящему в крови».

Он добавил, что во избежание дальнейших «спекуляций и недоразумений» готов повторить — позиция ЛНР и ДНР остаётся неизменной и торговаться они не намерены.

Хотите мира — выполняйте волю наших людей, выполняйте «Минск». Хотите о чём-то договориться — обсуждайте это с нами, а не с США или кем-то ещё, — заключил Пасечник.

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кучма 13 сентября заявил, что Владимир Зеленский откажется предоставлять Донбассу особый статус, как это предусмотрено Минскими соглашениями. По его словам, Киев не готов объявить и амнистию всем участникам событий на востоке страны, что также является одним из условий урегулирования.