Глава Коми Уйба госпитализирован с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f0690c06-ce28-11eb-87f7-96000091f725_660.jpg Фото: Twitter›eco_nia

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что заболел коронавирусом и находится в республиканской инфекционной больнице. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

У меня выявлен положительный тест на COVID-19... Состояние удовлетворительное, — говорится в его сообщении.

В видеообращении Уйба подчеркнул, что в феврале 2021 года привился «Спутником V». После этого у него зафиксировали «достаточно высокий титр антител». Теперь он заразился коронавирусом повторно, и без вакцины заболевание у него протекало бы в очень тяжёлой форме, подчеркнул Уйба.

Я сейчас в стационаре, прохожу необходимое лечение. Но снова повторяю, что инфекция ведёт себя крайне непредсказуемо и в обязательном порядке нужно прививаться, потому что даже если после прививки вы заболеваете, то вы заболеете легко, заболевание будет протекать без тяжёлых осложнений, — отметил глава Коми.

Ранее стало известно, что учёные из Йельского университета выявили необычный способ защиты от коронавируса. По их мнению, вирус простуды запускает в организме заболевшего иммунный ответ, который не даёт заразиться COVID-19. Специалисты считают, что такой метод лечения хорош, если применять его, как только пациент заразился коронавирусом, поскольку он остановит быстрое распространения смертоносной инфекции.