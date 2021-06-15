Назван неожиданный способ защиты от COVID-19

Учёные из Йельского университета выявили необычный способ защиты от коронавируса. По их мнению, вирус простуды запускает в организме заболевшего иммунный ответ, который не даёт заразиться COVID-19, сообщает Hull Daily Mail.
Исследователи
Специалисты считают, что такой метод лечения хорош, если применять его сразу после заражения коронавирусом, поскольку он остановит быстрое распространение смертоносной инфекции. На более поздних стадиях болезни подобная терапия вредна: высокий уровень интерферона может излишне стимулировать иммунную систему и усугубить течение коронавируса.
Доцент кафедры лабораторной медицины и иммунобиологии Йельской школы медицины Эллен Фоксман подчеркнула, что учёным пока непонятны скрытые взаимодействия между вирусами.
Полученные нами результаты являются лишь частью головоломки, которую мы разгадываем, — пояснила она.
Ранее стало известно, что первые американцы заразились коронавирусом в декабре 2019 года. Это показало исследование образов крови, которое провели в США, сообщается в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения (NIH). Выводы сделаны по результатам работы учёных, которые изучили более 24 тысяч образцов крови, представленных американцами из 50 штатов.