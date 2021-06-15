Назван неожиданный способ защиты от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4ad6846e-ce26-11eb-be00-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Учёные из Йельского университета выявили необычный способ защиты от коронавируса. По их мнению, вирус простуды запускает в организме заболевшего иммунный ответ, который не даёт заразиться COVID-19, сообщает Hull Daily Mail.

Исследователи вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей и заразили её риновирусом, который вызывает простуду, а позже — коронавирусом. Иммунная система после взаимодействия с первым вирусом активировалась и остановила распространение COVID-19.

Специалисты считают, что такой метод лечения хорош, если применять его сразу после заражения коронавирусом, поскольку он остановит быстрое распространение смертоносной инфекции. На более поздних стадиях болезни подобная терапия вредна: высокий уровень интерферона может излишне стимулировать иммунную систему и усугубить течение коронавируса.

Доцент кафедры лабораторной медицины и иммунобиологии Йельской школы медицины Эллен Фоксман подчеркнула, что учёным пока непонятны скрытые взаимодействия между вирусами.

Полученные нами результаты являются лишь частью головоломки, которую мы разгадываем, — пояснила она.

Ранее стало известно, что первые американцы заразились коронавирусом в декабре 2019 года. Это показало исследование образов крови, которое провели в США, сообщается в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения (NIH). Выводы сделаны по результатам работы учёных, которые изучили более 24 тысяч образцов крови, представленных американцами из 50 штатов.