Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
Происшествие глава республики обсудил в ходе внепланового заседания антитеррористической комиссии.
Рекомендовал принять исчерпывающие меры по обеспечению как собственной безопасности, так и безопасности жителей и гостей республики, — сообщил Калиматов по итогам встречи.
Также он указал на важность принятия дополнительного комплекса мер по недопущению подобных инцидентов, подчеркнув, что впереди много значимых дат и мероприятий и «подобное не должно повториться».
Руководитель региона выразил соболезнования семье погибшего полицейского и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим сотрудникам правоохранительных органов.
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На внеплановом заседании #АТК заслушал информацию по факту нападения на стационарный пост ДПС в Магасе накануне вечером. Указал ответственным лицам на необходимость принятия дополнительного комплекса мер по недопущению совершения подобной противоправной деятельности на территории субъекта. И рекомендовал принять исчерпывающие меры по обеспечению, как собственной безопасности, так и безопасности жителей и гостей республики. Впереди много значимых дат и мероприятий. Подобное не должно повториться! Еще раз выражаю слова соболезнования семье Зелимхана Кокорхоева (Дала гешт долда цунна), желаю скорейшего выздоровления сотрудникам правоохранительных органов Зурабу Доурбекову и Ахмеду Шанхоеву (Дала моаршал лолда шоана). #Калиматов #ингуш #Ингушетия #ри #06 #Магас #пост #мвд06
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники следственного управления СК РФ по Ингушетии совместно с полицейскими и специалистами Центра по противодействию экстремизму провели обыск в домах двоих мужчин, напавших на пост ДПС на въезде в Магас.
При атаке на пост ДПС погиб один автоинспектор, ещё трое получили ранения. Двое нападавших были нейтрализованы — один убит, другой ранен. Личности злоумышленников установлены. Погибший — Микаил Мизиев, раненый — Ахмед Имагожев. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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