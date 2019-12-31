https://static.news.ru/photo/e38b448a-2ca9-11ea-b8dd-fa163e074e61_660.jpg Махмуд-Али Калиматов Фото: ingushetia.ru

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.

Происшествие глава республики обсудил в ходе внепланового заседания антитеррористической комиссии.

Рекомендовал принять исчерпывающие меры по обеспечению как собственной безопасности, так и безопасности жителей и гостей республики, — сообщил Калиматов по итогам встречи.

Также он указал на важность принятия дополнительного комплекса мер по недопущению подобных инцидентов, подчеркнув, что впереди много значимых дат и мероприятий и «подобное не должно повториться».

Руководитель региона выразил соболезнования семье погибшего полицейского и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники следственного управления СК РФ по Ингушетии совместно с полицейскими и специалистами Центра по противодействию экстремизму провели обыск в домах двоих мужчин, напавших на пост ДПС на въезде в Магас.

При атаке на пост ДПС погиб один автоинспектор, ещё трое получили ранения. Двое нападавших были нейтрализованы — один убит, другой ранен. Личности злоумышленников установлены. Погибший — Микаил Мизиев, раненый — Ахмед Имагожев. По факту нападения возбуждено уголовное дело.