Глава Бурятии утвердил новый состав правительства республики

https://static.news.ru/photo/e777c166-5969-11eb-9214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Бурятии утвердил новый состав и структуру правительства республики. Предыдущие члены правительства были отправлены в отставку и теперь находятся в статусе исполняющих обязанности.

Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил новую структуру и состав правительства, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства республики станет Всеволод Мухин. До этого он исполнял обязанности министра финансов Бурятии.

Теперь же Мухин будет курировать министерства экономического блока. В этот блок входят министерства финансов, промышленности, торговли и инвестиций. К функциям Минпрома теперь также относят привлечение инвестиций, а должность отдельного министра упразднили.

Министром финансов Бурятии станет первый заместитель министра финансов Георгий Мадаев. Министром экономического развития может стать Екатерина Кочетова.

Исполняющим обязанности заместителя главы кабмина республики назначен Иван Альхеев. Помимо этого, он будет отвечать за работу Минимущества, Минприроды, Минтуризма и Минкультуры. В курируемых им ведомствах сменится также министр природных ресурсов.

Заместителю председателя правительства Вячеславу Цыбикжапову отдаётся в ведение комитет цифрового развития, который возглавляет Валерий Андронов. Последний получит статус члена правительства.

Цыбикжапов также продолжит курировать министерство социальной защиты населения, а также министерство здравоохранения республики и министерство образования.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Республики Бурятия отправлено в отставку. Такое решение принял глава региона Алексей Цыденов в связи с необходимостью структурных изменений.