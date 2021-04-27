Гинцбург оценил силу «Спутника V» против индийского штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/a7e785f4-a77a-11eb-b041-96000091f725_660.jpg Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник V» будет эффективна против индийской мутации коронавируса. По его словам, препарат создаёт достаточное количество антител для борьбы с этим штаммом.

Бороться с индийским штаммом в случае необходимости мы будем высокими титрами антител, которые создаёт вакцина «Спутник V». Как правило, уровень антител в 20, 30, 80 раз выше того, что необходимо для того, чтобы нейтрализовать всё количество вируса, которое бывает в организме инфицированного на пике. «Спутник V» будет эффективен против индийского штамма, — заявил он ТАСС.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее сообщили, что мутации нового штамма инфекции из Индии показывают высокий уровень заразности и устойчивости к выработанным антителам у переболевших и привившихся от коронавируса. По предварительным данным, мутация L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами. Кроме того, мутация E484Q может нейтрализовать антитела, которые появились у переболевшего человека или после прививки. В ВОЗ отмечают, что штамм такой же заразный, как варианты из Великобритании, Бразилии и Южной Африки.

Пока неизвестно, почему вирус так мутировал в Индии. Вероятно, на это повлияло проведение массовых мероприятий, которое усилило его распространение.

За последние дни власти Индии столкнулись с рекордным количеством заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки заразились 352 тысячи человек, счёт скончавшимся за день идёт на тысячи. В крематориях страны нет мест, и умерших сжигают на кострах прямо на улицах.