ГИБДД подготовила для водителей «Новогоднюю памятку» со штрафами

В преддверии новогодних праздников московская Госавтоинспекция подготовила для водителей памятку. В ней указано о серьёзных наказаниях, предусмотренных за пьяную езду и прочие нарушения. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

Признавайтесь, уже слышите запах хвои и мандаринок? А запах корпоративов? <...> Он несовместим с вождением автомобиля, — говорится в тексте публикации.

Автолюбителям напомнили, в частности, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования караются штрафом на сумму 30 тысяч рублей и лишением прав на управление транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за передачу управления автомобилем нетрезвому лицу.

За пьяную езду без прав нарушителям грозит такой же штраф на сумму 30 тысяч рублей, а также арест на 10–15 суток. Если же гражданин решится управлять автомобилем, будучи уже лишённым прав за нетрезвое вождение, его могут отправить под суд.

При этом в ГИБДД напоминают, что главной опасностью подобных нарушений законодательства является риск устроить смертельную аварию.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов заявил о том, что если предложенный законопроект от ЛДПР о штрафах за агрессивное вождение станет правовой нормой, под неё могут попасть практически все мотоциклисты. Согласно предложенным нормам, за умышленное опасное вождение предлагается в первый раз штрафовать на 5 тысяч рублей, во второй — от 5 до 10 тысяч рублей или лишать водительских прав на срок до одного года.