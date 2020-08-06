Генштаб разъяснил, при каких условиях РФ может задействовать ядерное оружие

https://static.news.ru/photo/02819d56-d850-11ea-a266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tass/ZUMAPRESS.com

В Министерстве обороны описали условия, при которых Россия может нанести по противнику сокрушительный удар, в том числе с использованием ядерного оружия.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александр Хряпин в статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», опубликованной в издании «Красная Звезда», объяснили, в каких случаях может быть принято решение о задействовании таких вооружений.

Подчёркивается, что «ядерная политика» Российской Федерации носит сугубо оборонительный характер и Россия ни на кого не собирается нападать, но предпримет все шаги, чтобы нейтрализовать любую агрессию против неё.

Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников. Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении, — поясняется в материале.

Авторы уточнили, что при этом не будет возможности определить, ядерное или нет оснащение на ракете, и любая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением. О старте ракеты в таком случае будет доложено военно-политическому руководству РФ и им будет принято решение о масштабе ответных действий ядерных сил.

Условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов. На поставленный вопрос, какая целевая установка агрессии против России, обладающей значительным ядерным потенциалом, можно дать конкретный ответ — уничтожение России как государства. Таким образом, в Основах Россия обозначила «красные линии», переступать которые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным, — резюмируют авторы.

Как писал NEWS.ru ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за продление Договора о СНВ и тем самым подтверждает взятые на себя обязанности по Договору о нераспространении ядерного оружия.