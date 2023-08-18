Генпрокурор поручил проверить золотодобывающую сферу в России Генпрокурор Краснов поручил проверить золотодобывающую сферу в России

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить сферу добычи и оборота драгоценных металлов в стране, сообщается на сайте надзорного ведомства. Уточняется, что особое внимание уделят в том числе предоставлению права на использование недр и мерам по борьбе с незаконным оборотом.

В ходе проверки будет проанализировано наличие у золотодобывающих организаций прав на недропользование, соблюдение ими лицензионных условий, выполнение мероприятий по рациональному использованию и охране недр, — говорится в сообщении.

Также прокуроры уделят внимание соблюдению правил безопасного ведения работ, требований по охране окружающей среды, порядка консервации, ликвидации горных выработок, а также рекультивации земель после завершения добычи.

Прокуроры ориентированы на принятие исчерпывающих мер по расчету и взысканию вреда, причиненного окружающей среде, в случае выявления фактов загрязнения водных объектов, незаконной рубки лесных насаждений, захламления предоставленных земельных участков отходами производства и потребления, — следует из пресс-релиза.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба проверят рост цен на корма и ветеринарные препараты для животных после жалоб россиян на изменение стоимости продукции.

Активный рост цен начался в июне текущего года, когда продукция подорожала на 20–30%, а в премиум-сегменте — на 80%. При этом спрос не упал, напротив, россияне стали тратить на своих животных больше денег.