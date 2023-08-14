Генпрокуратура и ФАС проверят рост цен на корма для животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверят рост цен на корма и ветеринарные препараты для животных, сообщают «Известия» со ссылкой на обращение ведомств к первому зампреду комитета Госдумы по экологии Владимиру Бурматову. Политик сообщал о жалобах россиян на изменение стоимости продукции.

Генпрокуратура и ФАС начали проверку обоснованности роста цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. С начала года стоимость этой продукции увеличилась в среднем на 20–30%, осенью ожидается новый скачок, — говорится в материале.

По словам продавцов, рост стоимости вызвали санкции и наличие в кормах иностранных компонентов. Больше всего их в питании премиум-сегмента, в связи с чем рост стоимости там составил более 80%. При этом не исключается, что осенью цены снова могут вырасти.

Активный рост стоимости корма для животных в РФ начался в июне текущего года, когда продукция подорожала на 20–30%, а в премиум-сегменте — на 80%, сообщили производители и ретейлеры. При этом спрос не упал, напротив, россияне стали тратить на своих животных больше денег. Например, спрос на одежду для животных вырос в 7–8 раз.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Кипра начало передавать ветеринарам лекарства от COVID-19 для лечения смертельно больных кошек. Эти препараты могут оказаться полезными против инфекционного перитонита FIP, вызванного коронавирусом.