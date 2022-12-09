Генпрокурор назвал сумму ущерба от коррупции в России за год Генпрокурор РФ Краснов: в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей

Фото: Генпрокуратура РФ

В России за последние два года установленный ущерб от коррупционных преступлений составил более 100 млрд рублей. При этом в 2022 году он превысил 37 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он также отметил, что впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по коррупционным делам превысила размер причиненного ущерба.

Только за девять месяцев [этого года] размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд рублей. Вместе с тем арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 млрд рублей, и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд рублей, — сообщил Краснов.

Годом ранее сумма причиненного ущерба составила 63,9 млрд. Из них 15,6 млрд было возмещено в добровольном порядке, а еще 62,6 млрд было получено путем ареста и изъятия имущества.

По словам Краснова, взыскание ущерба от коррупционных преступления является одним из приоритетных направлений работы его ведомства.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал. что в России с 2011 года перед судом за коррупционные преступления предстали около 72 тысяч различных должностных лиц. Он также отметил, что наиболее часто дела о взятках возбуждают после инцидентов в сфере правоприменения. Второй областью по количеству подобных преступлений он назвал исполнение воинской обязанности и военной службы.