Генерал назвал чушью возможность зимнего перемирия России и Украины Генерал Болдырев опроверг слова экс-дипломата США Киммеджа о зимнем перемирии Москвы и Киева

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Подготовка мобилизационных граждан в западном военном округе

Москва не может заключить зимнее перемирие с Киевом, иначе Украина сможет пережить зиму, вооружит свои войска и начнёт сопротивляться ещё яростнее с новыми силами, считает экс-главком сухопутных войск, генерал армии России Владимир Болдырев. По его мнению, для России нет никакой выгоды заключать подобное перемирие. По словам бывшего российского военачальника, такие американские дипломаты, как Майкл Киммедж, «мелят чушь, не задумываясь», сообщает НСН.

Такие дипломаты мелят чушь, не задумываясь. Заключать перемирие на зиму нам никакой выгоды совершенно нет. Это значит дать возможность им действительно пережить зиму, создать группировки, вооружиться и более яростно сопротивляться. Наше дело сейчас — это устоять, сгруппироваться и ударить с новыми силами, — отметил Болдырев.

По мнению экс-генерала, в настоящее время главная задача российских военных — это устоять на Херсонском направлении, после чего можно будет идти в контрнаступление на Николаев, а также продолжать атаковать в Донбассе, бросив все силы на его освобождение к зиме.

Накануне бывший американский дипломат, профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж предположил, что Москва и Киев могут заключить перемирие на зимнее время года, так как это будет отвечать военным целям как России, так и Украины. При этом он усомнился в возможности скорого установления постоянного мира между государствами.