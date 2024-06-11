Гендиректора крупного завода задержали по подозрению в педофилии Гендиректора ЧЭМК Ходоровского задержали по подозрению в педофилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского задержали по подозрению в педофилии, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. Отмечается, что уголовные дела также были возбуждены в отношении «иных лиц».

В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности, — сообщили в СКР.

Первым о задержании рассказал Telegram-канал «Погоны и галстуки». По его данным, Ходоровского задержали в его коттедже. Авторы канала утверждают, что на топ-менеджера вышли через показания женщины, которая искала несовершеннолетних для своих клиентов по всей России. Также авторы канала утверждают, что до задержания на видео сняли, как Ходоровский имеет интимную связь с девочкой в возрасте 14-15 лет.

Ранее сообщалось, что табачный магазин мужчины из Химок, которого подозревают в педофилии, разнесли родители школьницы, жаловавшейся на приставания. Отец расколотил окна заведения топором. Девочка призналась, что ходила к предпринимателю за вейпами, после чего он стал писать ей и настойчиво звать в гости. Журналисты утверждают, что мужчина с топором пришел искать продавца, но того не оказалось на месте.