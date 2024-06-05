«Табачку» вероятного педофила из Химок разнесли родители одной из жертв SHOT: табачный магазин предполагаемого педофила из Химок разрушили топором

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Табачный магазин мужчины из Химок, которого подозревают в педофилии, разнесли родители школьницы, пожаловавшейся на приставания, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, два дня назад стекла торговой точки разбил топором отец девочки.

Как стало известно каналу, девочка призналась, что ходила к предпринимателю Назиму за вейпами, после чего он стал писать ей и настойчиво звать в гости. Журналисты утверждают, что мужчина с топором пришел искать продавца, но того не оказалось на месте.

В беседе с каналом местные жители рассказали, что Назим регулярно продавал вейпы и табак несовершеннолетним, а возле магазина, который расположен близко к школе и детской площадке, часто собирались его друзья и шумели. Кроме того, очевидцы сообщили, что в магазин иногда приходили люди в неадекватном состоянии, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. Родственники предпринимателя все обвинения отрицают.

В среду, 5 июня, SHOT сообщил, что в подмосковных Химках задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в домогательствах к детям. Девочки рассказали, что вероятный педофил заманивал их дорогими подарками, суши и молочными коктейлями, а взамен требовал интимные услуги.