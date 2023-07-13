Генерал армии Сергей Суровикин не появлялся на публике после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Где он сейчас находится, достоверно не известно.

Через несколько дней после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» газета Financial Times сообщила, что Суровикин задержан. Агентство Bloomberg уточнило, что генерал был не задержан, но допрошен в военной прокуратуре. Дочь Суровикина Виктория опровергла сообщения о его задержании или аресте. Она подчеркнула, что с генералом «все в порядке».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 12 июля заявил, что Суровикин «отдыхает и недоступен». Readovka со ссылкой на источники утверждает, что генерал «отдыхает в Ростове».

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы уточнили, что Сергея Суровикина нет в СИЗО «Матросская Тишина» и «Кремлевский централ».

«На этой неделе посетил СИЗО-6, СИЗО-1/77 („Матросская Тишина“), СИЗО-1/99 („Кремлевский централ“) и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его», — сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Фото «пропавшего» Суровикина — в галерее NEWS.ru.

Сергей Суровикин

Фото: МО РФ

Сергей Суровикин

Сергей Суровикин и Владимир Путин

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Суровикин и Владимир Путин

Сергей Суровикин

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сергей Суровикин

Сергей Суровикин

Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press

Сергей Суровикин

Сергей Суровикин и Владимир Путин

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Суровикин и Владимир Путин

Сергей Суровикин и Сергей Шойгу

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Суровикин и Сергей Шойгу

Сергей Суровикин и Сергей Шойгу

Фото: МО РФ

Сергей Суровикин и Сергей Шойгу

Сергей Суровикин

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сергей Суровикин

Сергей Суровикин

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Сергей Суровикин

Сергей Суровикин

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сергей Суровикин