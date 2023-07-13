Где Суровикин? Кадры генерала, «пропавшего» после попытки мятежа «Вагнера»

Фото: МО РФ

Сергей Суровикин

Генерал армии Сергей Суровикин не появлялся на публике после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Где он сейчас находится, достоверно не известно.

Через несколько дней после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» газета Financial Times сообщила, что Суровикин задержан. Агентство Bloomberg уточнило, что генерал был не задержан, но допрошен в военной прокуратуре. Дочь Суровикина Виктория опровергла сообщения о его задержании или аресте. Она подчеркнула, что с генералом «все в порядке».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 12 июля заявил, что Суровикин «отдыхает и недоступен». Readovka со ссылкой на источники утверждает, что генерал «отдыхает в Ростове».

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы уточнили, что Сергея Суровикина нет в СИЗО «Матросская Тишина» и «Кремлевский централ».

«На этой неделе посетил СИЗО-6, СИЗО-1/77 („Матросская Тишина“), СИЗО-1/99 („Кремлевский централ“) и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его», — сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Фото «пропавшего» Суровикина — в галерее NEWS.ru.