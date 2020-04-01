https://static.news.ru/photo/2f854478-7406-11ea-b3a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские парламентарии приняли в основном, третьем чтении закон, который исключает инвестиционных советников из области применения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Авторами документа стала группа депутатов ГД во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас участники рынка ценных бумаг, в число которых входят и инвестсоветники, относятся к организациям, проводящим операции с денежными средствами или иным имуществом. В связи с этим они обязаны проводить идентификацию своих клиентов.

Как отмечается в пояснительной записке, деятельность по инвестиционному консультированию хоть и отнесена к профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не предполагает совершения операций с денежными средствами или финансовыми инструментами.

То есть применительно к этой деятельности фактически отсутствует предмет контроля в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», — поясняют авторы законопроекта.

Из-за этого закон и исключает инвестсоветников из сферы действия закона об отмывании денег. Кроме того, закон дает профучастникам рынка ценных бумаг, которые ведут по лицензии регулятора реестр владельцев ценных бумаг, право проводить упрощённую идентификацию лиц при открытии и ведении лицевых счетов в этом реестре.

Теперь держатели реестра смогут поручать проведение идентификации и обновление информации о лицах, которым открыты счета в реестре, не только банкам, но и другим участникам рынка ценных бумаг, выполняющим функции трансфер-агентов в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

Инвестсоветникам, которые совмещают свою деятельность на финансовом рынке с другой работой, теперь также разрешено проводить упрощённую идентификацию клиентов. Сейчас такое право у них есть только в отношении иных видов деятельности на финансовом рынке.

Изменилась и периодичность обновления держателем реестра информации о клиентах, которым открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, — с одного раза в год до одного раза в три года.

Если инвестсоветник не совмещает свою деятельность с другими видами на финрынках, он будет исключён из числа финансовых организаций, обязанных исполнять требование закона об идентификации своих клиентов, сообщения о сомнительных операциях и других требований.

Вместо этого им придётся выдавать уполномоченному органу по запросу данные о клиентах, которым они дали индивидуальные рекомендации.

Как писал NEWS.ru, ранее депутаты приняли закон об особом порядке закупок в Крыму.