ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков ИГ (организация признана в России террористической, деятельность запрещена). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ РФ предотвращён теракт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов в Калужской области, — сообщили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что в результате мероприятий был задержан гражданин одной из среднеазиатских стран, осуществлявший подготовку по указанию боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации ИГ.

По данным ФСБ, в тайнике поблизости жилья задержанного были найдены компоненты для самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества и поражающие элементы. Кроме того, в его мобильном телефоне обнаружили переписку с членами террористических структур. Известно, что задержанный уже дал признательные показания.

В среду, 23 февраля, ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму. По информации Центра общественных связей ведомства, взрыв готовили сторонники украинского «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).