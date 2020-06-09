ФНС сообщила о запуске сервиса по проверке налоговых льгот

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила о запуске нового сервиса. С помощью него юридические лица смогут получать информацию о налоговых льготах.

Для этого им необходимо указать ИНН организации или индивидуального предпринимателя, а затем выбрать систему налогообложения, которую использует налогоплательщик. На экране отобразится информация о возможности применения пониженных тарифов, сборов и налогов, пишет «Газета.ру».

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении РФ.