ФМБА запатентовало лекарство от коронавируса «МИР-19»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса «МИР-19». Об этом сообщила пресс-служба агентства.
Препарат вводится ингаляционным или назальным способом. Аббревиатура в его названии расшифровывается как малая интерферирующая РНК.
МИР-19 — уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции, — говорится на сайте ФМБА.
Ранее NEWS.ru писал, что в России разрабатывается ещё одна вакцина от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, созданием препарата занимаются специалисты НИИ гриппа им. Смородинцева. Предварительные результаты ожидаются уже в ближайшее время.