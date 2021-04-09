ФМБА запатентовало лекарство от коронавируса «МИР-19»

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Президент РФ Владимир Путин не прибегает к посторонней помощи при подготовке к посланию Федеральному собранию. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер самостоятельно пишет текст обращения. Также представитель Кремля раскрыл основную тему послания.

Оно так или иначе будет постковидным, потому что мы находимся в беспрецедентном периоде, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Песков добавил, что российский...