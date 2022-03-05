ФМБА направило медиков в регионы для помощи беженцам

Федеральное медико-биологическое агентство РФ (ФМБА) направило медицинские отряды на территорию Московской, Ростовской, Белгородской и Курской областей, сообщает пресс-служба агентства. Медики окажут помощь эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

Федеральное медико-биологическое агентство максимально оперативно включилось в работу по оказанию медицинского сопровождения прибывших граждан из Донецка, Луганска и Украины. Одна из наших основных задач — это полноценное бесплатное медицинское обслуживание этих людей с помощью передвижного высокотехнологичного оборудования, имеющегося в распоряжении сводных отрядов, — приводит пресс-служба слова руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.

Скворцова добавила, что специалисты проводят углублённую диспансеризацию, ПЦР-тестирование и вакцинацию от COVID-19. Она уточнила, что при необходимости пациенты будут направлены в ведущие федеральные центры ФМБА России.

Помимо свободных отрядов, агентство направило в четыре региона колонну специальной техники. Она включает медицинское оборудование в мобильных реанимационных боксах, операционные на колёсах, машины для первичных медицинских осмотров, перевязочные, мобильные рентген-кабинеты, а также автомобили с аппаратом маммографии.

Ранее власти Мариуполя сообщили, что эвакуация населения города будет осуществляться в направлении Запорожья. Начало намечено на 11:00 (12:00 мск), режим тишины продлится с 09:00 (10:00 мск) до 16:00 (17:00 мск).

Жители смогут покинуть город на муниципальных автобусах, кроме того, по маршруту гуманитарного коридора в период тишины можно будет выехать на личном транспорте. Водителям рекомендуется максимально содействовать эвакуации мирного населения и не отклоняться от маршрута гуманитарного коридора.