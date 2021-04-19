ФАС предложила пустить россиян в Египет вместо Турции

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Россия может открыть для туристических поездок Египет и ряд других внешних направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. Это произойдёт, если будет принято соответствующее предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ведомство выступило с такой инициативой, указав на целесообразность отдать приоритет, помимо прочего, наиболее доступным по цене странам.

По словам замглавы ФАС Тимофея Нижегородцева, на такие меры следовало бы пойти в связи с ограничением авиасообщения с Турцией, передаёт ТАСС.

Необходимо посмотреть по основным туристическим направлениям ситуацию с заболеваемостью и, может быть, по популярным направлениям ослабить режим и открыть возможности, создать условия для того, чтобы люди ехали. Например, такими направлением может быть Египет, — сказал Нижегородцев на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он также сообщил, что ведомство проводит проверку на туристическом рынке России по поводу возможной координации цен. В частности, ФАС сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги на отечественных курортах в 2018–2021 годах. Такой анализ позволит определить, насколько наблюдаемый сейчас рост стоимости связан именно с сезонностью и не отличается ли он от обычных колебаний на рынке в допандемийный период.

Кроме того, ФАС совместно с Ростуризмом разработает меры по пресечению недобросовестных приёмов, связанных с односторонней отменой брони номера или тура с целью его перепродажи по более высоким ценам на фоне растущего спроса.

12 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за эпидемиологической обстановки в этой стране. Почти сразу после этого цены на отдых на российских курортах выросли до 50%.