https://static.news.ru/photo/a748782e-51fe-11ea-8f8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по заболеваемости россиян острыми респираторными инфекциями. По данным ведомства, недельный эпидемиологический порог превышен в 31 субъекте и 11 центральных российских городах.

В рамках подготовки к сезонному всплеску заболеваемости в России было привито от гриппа чуть больше половины населения, почти 74 миллиона человек. В зоне риска находятся дети от 3 до 14 лет и взрослые, в структуре вирусов гриппа превалирует вирус B, сообщает Роспотребнадзор.

Как писал NEWS.ru ранее, первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко, много лет возглавлявший Роспотребнадзор, рекомендовал россиянам носить медицинские маски. Однако, уточнил он, это не связано с коронавирусом.