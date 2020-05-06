Эксперты: РФ может попасть в пятёрку лидеров по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/896505da-8f42-11ea-9445-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может войти в пятёрку стран-лидеров по распространению коронавируса. Это произойдёт, если каждые сутки медики будут фиксировать по 10 тысяч заболевших.

Пока что эксперты предрекают рост числа заболевших россиян и до выхода на плато ещё далеко, считает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов. Каким будет рост числа заражённых — линейным или пиковым тоже сказать сейчас сложно, ссылаются на слова специалиста «Известия».

В майские праздники люди массово нарушают изоляционный режим, поэтому через одну-две недели пойдет очередной всплеск заболеваемости, — уверен Коновалов.

По словам врача, никакого плато пока не предвидится: для этого надо фиксировать отсутствие роста заболеваемости в течение нескольких недель. И если все свыкнутся с мыслью, что всё равно переболеют и будут выходить на улицы, заболевание примет такой размах и тяжёлые формы, что можно будет надолго поставить под сомнение окончание пандемии.

Особенно опасно это будет для регионов, где уже сейчас наблюдается нехватка персонала и критическая нагрузка на больницы.

Сейчас Россия находится на седьмом месте в рейтинге по заболеваемости. Её обгоняют США, Испания, Италия, Британия, Франция и Германия. Всего в мире болеют коронавирусом свыше 3,7 млн человек. В России их число составляет 155 370 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые пять дней мая показывают, что распространение коронавирусной инфекции в России продолжается. С 1 по 5 мая в стране выявили в общей сложности 48 872 случая заражения коронавирусом. Таковы данные федерального оперативного штаба.