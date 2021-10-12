Эксперты назвали законы о недвижимости, которых ждут от новой Госдумы

Госдума нового созыва уже в ходе осенней сессии может принять законопроекты о продлении «дачной амнистии», создании Фонда развития территорий, строительстве на приаэродромных территориях и энергосервисных контрактах. Об этом в интервью РИА Недвижимость заявили опрошенные эксперты. При этом они считают, что решение вопросов о статусе аппартаментов и архитекторах снова затянется.

Так, по мнению президента фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, в настоящее время высокую степень готовности имеют такие внесённые в Думу законопроекты, как проект о продлении сроков «дачной амнистии» и дальнейшем упрощении процедуры оформления прав собственности на землю под индивидуальными домами; об определении понятий «многоквартинный дом» и «дом блокированной застройки», а также проект о создании Фонда развития территоий на базе объединения Фонда ЖКХ и Фонад защиты прав дольщиков.

В свою очередь, Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) рассчитывает на принятие закона о совершенствовании регулирования деятельности саморегулируемых организаций (СРО) в строительстве и их взаимодействия между собой и банками, где размещаются средства компенсационных фондов СРО. Известно, что законопроект включён в примерную программу нижней палаты на ноябрь 2021 года.

Также в объединении полагают, что в ноябре депутаты могут заняться законопроектом об упрощении правил ввода в эксплуатацию возведённых зданий и сооружений в седьмых подзонах приаэродромных территорий.

В ОНФ надеются на принятие закона об энегосервисных контрактах в многоквартирных домах, а также об отмене обязательного закрытия открытых систем теплоснабжения. При этом эксперты фронта убеждены в том, что затянутся вопросы снижения максимальной доли расходов граждан на оплату ЖКХ в доходе семьи с 22 до 15% и предоставлением льгот при наличии задолженности.

Особо эксперты ожидают принятия законопроекта о статусе апартаментов, который разрабатывался несколько лет и был внесён на рассмотрение Госдумы в апреле.

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