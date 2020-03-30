https://static.news.ru/photo/999ecdec-72fe-11ea-ba67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода и температура смогут поспособствовать заметному снижению распространения коронавирусной инфекции.

Метеоролог считает, что наиболее благоприятной средой для борьбы с коронавирусом станет жаркая и сухая погода.

Если говорить о температуре 25–28, то она на юге европейской территории устанавливается в начале июня по климатическим данным. Конечно, бывают отдельные дни с такой температурой, но в среднем по климату — это начало июля. В Москве средняя температура июля 23–25 градусов, это дневная. Будут отдельные дни в июне и в мае 21–23 градуса, но только отдельные дни, — привели слова Романа Вильфанда в РИА Новости.

Другой эксперт, доктор биологических наук Анча Баранова пояснила, что при такой погоде вирус действительно «умирает».

Он (вирус. — NEWS.ru) всё равно будет, но он будет не инфекционный, испорченный. <...> Если в текущей обстановке вирус на поверхности «сидит» три дня, но при жаркой погоде на той же поверхности он может «сидеть» три часа. За три часа гораздо меньше людей этот предмет потрогают. Вот за счёт этого снижается число заразившихся, — процитировали Анчу Баранову в агентстве.

Она добавила, что это касается пространств с открытым воздухом, а не помещений с кондиционерами. По её словам, при таких условиях «затормаживать» распространение вируса сможет даже температура выше 21 градуса.

Как писал NEWS.ru ранее, врач-терапевт Захар Лейкин рассказал, что в «самом печальном сценарии» распространения коронавируса в России карантин может продлиться около 18 месяцев. Он также заявил, что ситуация с вирусом может наладиться к концу июля.