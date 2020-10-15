Эксперты: грязный воздух в регионах РФ приводит к тяжёлому течению COVID-19

Жители городов, в атмосфере которых наблюдается опасная концентрация вредных веществ, могут болеть коронавирусом тяжелее, чем те, кто проживает в регионах с хорошей экологической обстановкой. Вместе с тем отразиться на протекании заболевания может банальное отсутствие проветривания и уборки помещений, считают эксперты. NEWS.ru выяснил, как россиянам, проживающим в экологически неблагополучных районах, снизить риски для здоровья.

Загрязнённая атмосфера ухудшает ситуацию с распространением и протеканием коронавирусной инфекции, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, из-за плохой экологии ухудшается самочувствие и здоровье людей. При этом в ослабленном организме все инфекционные процессы проходят тяжелее и могут привести к смерти.

Человек, который дышит загрязнённым воздухом, ослабляет свои лёгкие. А если у него ослаблены лёгкие, то в случае заражения коронавирусом, — а мы знаем, что COVID-19 — это пневмотропный вирус, поражающий дыхательные пути, — это будет не просто лёгкое покашливание. Может развиться тяжёлое воспаление лёгких, не дай бог, двустороннее. В связи с тем, что на лёгких откладывается свернувшаяся кровь, дыхание затруднено. Больного подключают к аппарату ИВЛ. Учитывая, что лёгкие закрыты, этот аппарат начинает мало помогать. Это грозит летальным исходом. Виктор Зуев главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Схожее воздействие на развитие заболевания может оказывать отсутствие проветривания и регулярной уборки в помещении, добавил Зуев.

Как защититься в регионах с грязным воздухом

В России насчитывается свыше десятка городов с самым грязным воздухом. В частности, такие проблемы наблюдаются в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Для кардинального снижения загрязнения атмосферы власти России планируют реализовать федеральный проект «Чистый воздух», который включён в нацпроект «Экология». Его предполагается исполнить в 2020–2024 годах в этих 12 промышленных центрах. В частности, проект предусматривает уменьшение объёма выбросов не менее чем на 20%. В ряде городов-участников уже начали обновлять и заменять общественный транспорт, а также коммунальную технику на экологические виды.

Проект нужно актуализировать и пополнить список другими городами, отметил в беседе с NEWS.ru председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.

Коль у нас после июньского указа президента исполнение проектов продлено до 2030 года, то необходимо внести другие города-загрязнители. Учитывая, что в стране насчитывается 18 городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, в том числе Улан-Удэ, Иркутск, Норильск, Чита, Кызыл, Новокузнецк и Южно-Сахалинск. Только три зашли в этот проект из 12 городов. Андрей Нагибин председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль»

Чусовской металлургический завод в Пермской области Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Он добавил, что рассчитывать уровень загрязнённости воздуха в городах следует по классам опасности выбросов. Например, в регионах с предприятиями чёрной металлургии 70–80% выбросов приходится на оксид углерода, относящийся к четвёртому классу.

В страдающих от грязного воздуха регионах следует не только улучшать экологию, отметил Виктор Зуев. Их жителям нужно особо скрупулёзно использовать средства индивидуальной защиты от инфекции, включая маски. Это простой и эффективный способ профилактики заражения.

Так, однажды во время опасного задания эксперта защитила именно маска. Причём она была примитивнее современных — из комка ваты и марли.

Мне смешно слушать, когда люди говорят, что устали от масок. Мне маска в своё время — 60 лет назад — спасла жизнь. В Москве была вспышка натуральной оспы. Художник привёз натуральную оспу в Москву, его поместили в Боткинскую [больницу], в палату с гриппозными больными. В эту палату с гриппозными больными, которых он перезаразил, я первый поехал брать материал. Я там находился в течение пяти часов — их было много, я брал соскобы с кожных поражений, мазки из зева. Я оказался непривитым, тем не менее не заразился, не заболел, — рассказал он.

По данным на 15 октября в России за весь период пандемии коронавирусом заразились 1 354 163 человека. Общее число жертв инфекции в стране достигло 23 491, тогда как болезнь смогли победить 1 048 097 россиян.