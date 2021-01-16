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Эксперт: стоимость полётов за границу может подорожать более чем на 10%

08:05, 18 января 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на авиабилеты за границу могут вырасти в 2021 году не менее чем на 10%. Об этом NEWS.ru рассказал член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Авиакомпании уже сейчас, в будущем будут зарабатывать на международных поездках. То есть цены будут значительно выше, чем они были до пандемии, практически в два раза, чем они были до ковида. Стоимость вырастет от 10% до 50%. Но не думаю, что более — это будет некий барьер при уже высоких ценах. Люди вряд ли вообще поедут. А пустой борт гонять за границу не очень приятная вещь, — пояснил Зотов.

Ранее эксперты рассказали об изменениях в туристическом секторе в 2021 году.

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