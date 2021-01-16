Эксперт: стоимость полётов за границу может подорожать более чем на 10%

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Традиционно купания в проруби происходят на Крещение — 19 января. Окунаться в водоём можно на протяжении всего дня, однако обычно православные люди стремятся сделать это после великого крещения воды. Об этом NEWS.ru рассказал религиовед Денис Батарчук.

Для того чтобы осветить воду, в которую будут окунаться люди, готовится иордань, она выпиливается заранее в форме креста. Затем в день Крещения Господня происходит богослужение, и народ во главе со...