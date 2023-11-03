Эксперт призвал создать в России объединенную группировку кибервойск Политолог Денисенцев: Россия может создать объединенные группировки кибервойск

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

У России есть потенциал для создания многочисленных объединенных кибервойск, заявил NEWS.ru эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев. По мнению аналитика, этот потенциал необходимо наращивать для успешного ведения информационной войны в рамках СВО. Также план создания российской киберармии необходимо тщательно продумать, иначе ее эффективность будет ограничена.

Россия может взять пример с США, где такое подразделение существует с 2010 года. Тем не менее не нужно слепо копировать. Чтобы объединить разрозненные кибервойска, нужны управленцы высокого уровня. Также создание такого формирования упирается в финансовые и технические вопросы, — предупредил Денисенцев.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев положительно оценил инициативу замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина о создании кибервойск. При этом, по его словам, создание новых подразделений не повлияет на предоставление отсрочки от военной службы IT-специалистам. Он выразил надежду, что Минобороны РФ рассмотрит данное предложение.

Идея создать в России кибервойска впервые была поднята в 2022 году заместителем министра промышленности и торговли Василием Шпаком. Эту идею поддержали в компании Infowatch, специализирующейся в сфере цифровой безопасности. По мнению президента компании Натальи Касперской, IT-специалистов можно «мобилизовать» в кибервойска, освободив их от обычной военной службы.