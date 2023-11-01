Глава Минцифры выступил за создание кибервойск в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максут Шадаев

Глава Минцифры России Максут Шадаев положительно оценил инициативу замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина о создании кибервойск, сообщает издание CNews. По словам министра, создание новых подразделений не повлияет на предоставление отсрочки от военной службы IT-специалистам. Он выразил надежду на то, что Минобороны РФ рассмотрит предложение Горелкина.

По планам создания кибервойск, я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки. <...> Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает, — заявил Шадаев, выступая на форуме CNews FORUM 2023.

Министр напомнил, что в настоящее время в России предоставляют отсрочку от военной службы гражданам в возрасте до 30 лет, работающим в аккредитованных IT-компаниях. При этом он отметил, что в некоторых регионах таких лиц призывают на службу. Эти случаи прорабатываются в ручном режиме.

Идея создать в России кибервойска впервые была поднята в 2022 году заместителем министра промышленности и торговли Василием Шпаком. Эту идею поддержали в компании Infowatch, специализирующейся в цифровой безопасности. По мнению президента компании Натальи Касперской, IT-специалистов можно «мобилизовать» в кибервойска, освободив их от обычной военной службы.

Депутат Госдумы Александр Бородой ранее также поддержал данную инициативу. По его словам, специальная военная операция на Украины дает колоссальный толчок научно-техническому прогрессу и цифровизации, что создает необходимость в усилении мер по кибербезопасности.