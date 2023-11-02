Эксперт объяснил, почему ВС России стали чаще подбивать немецкие «Леопарды» Дандыкин: «Леопарды» стали чаще подбивать из-за массового их использования ВСУ

Фото: Philipp Schulze.dpa/Global Look Press

Российские Вооруженные силы стали чаще подбивать танки Leopard производства ФРГ, поскольку украинские военные стали чаще их использовать на фронте, таким предположением в беседе с NEWS.ru поделился военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин. Он отметил, что израильские танки Merkava Mk. IV считались более крепкими, чем Leopard, однако весь мир увидел, как они горят. Эксперт подчеркнул, что российские военные также знают слабые места бронемашин германского производства.

«Леопарды» мы стали чаще подбивать, потому что их стали чаще применять. <...> Мы знаем, как их можно подбивать. Например, сверху, по двигателю. Бьем «дуплетом» из ПТУР (противотанковая управляемая ракета. — NEWS.ru). Сначала один ПТУР идет, пробивает, например, динамическую защиту, а потом второй следом добивает, — пояснил Дандыкин.

Ранее Министерство обороны России показало видео, как российские военнослужащие успешно поразили немецкий танк Leopard, переданный Вооруженным силам Украины западными партнерами. На кадрах из зоны боевых действий видно, как к танку подлетает дрон-камикадзе.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные уничтожили четыре танка Leopard между Работиным и Вербовым на Ореховском направлении. По его словам, на этом участке фронта было задействовано около 10 единиц техники украинской армии, по ним нанесли удар дронами и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек».