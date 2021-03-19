Эксперт не исключил связь сбоя американских соцсетей с угрозами Байдена

https://static.news.ru/photo/96c845fa-5ccc-11ea-953d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серьёзный сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp может быть связан с заявлениями президента США Джо Байдена на тему кибервоздействия на РФ и другие страны. Об этом в интервью Пятому каналу заявил политолог Александр Асафов.

По мнению Асафова, в ближайшее время с западными интернет-сервисами могут случиться новые «неприятности», поскольку американский президент продолжает педалировать тему «сдерживания» России.

До вот этих весьма экстравагантных заявлений Байдена в отношении России и высшего политического руководства был сделан ряд предупреждений относительно возможных кибератак. Тогда было сказано, что «Россия обязательно их почувствует». Что это будут удары в киберсфере, — сказал политолог.

Асафов отметил, что Россия стремится наладить диалог с владельцами ведущих соцсервисов США, поскольку это связано с необходимостью соблюдения последними требований российского законодательства.

По мнению политолога, хотя сбой в работе соцсетей можно назвать случайным, выглядит он в довольно закономерно в свете заявлений Байдена.

Ранее сообщалось, что проблемы в работе принадлежащих Facebook социальных сетей Instagram и WhatsApp наблюдались 19 марта в ряде стран, включая Россию. Об этом писал NEWS.ru.