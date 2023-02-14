Экс-глава мирового хоккея Фазель помог Тимченко обойти санкции Партнером Геннадия Тимченко в агробизнесе вместо французской компании стал экс-глава Международной федерации хоккея Рене Фазель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рене Фазель

Французские инвесторы, владевшие через швейцарскую Procuri SA совместно с Volga Group Геннадия Тимченко крупным производителем яблок «Алма холдинг», вышли из капитала компании. Как сообщает «Коммерсант», новым владельцем 54% акций стал бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Издание предполагает, что смена партнеров понадобилась в связи с санкциями для иностранных инвесторов на управление бизнесом в России

Подконтрольная «Алма холдингу» компания «Алма продакшен» управляет в Краснодарском крае около 400 га яблоневых садов. Рене Фазель возглавлял Международную федерацию хоккея с 1994 по 2021 год.

Ни один из участников сделки на запросы газеты по сделке не ответил.

Отметим: по данным Минсельхоза США (USDA), несмотря на санкции, Россия остается крупнейшим импортером яблок. Там прогнозируют, что в этом сезоне РФ может произвести 1,54 млн тонн яблок, а импортировать 550 тыс. тонн.

Ранее Тимченко вошел в топ-10 самых обедневших в 2022 году российских миллиардеров по версии Forbes. Возглавил рейтинг акционер «Северстали» Алексей Мордашов. По данным журнала, его состояние сократилось на $11,1 млрд — до $18,4 млрд.

Второе место в рейтинге заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Она за прошедший год потеряла $8,3 млрд, на 20 декабря 2022 года ее состояние оценивалось в $4,7 млрд. Тройку лидеров замкнул Олег Тиньков. По данным Forbes, он лишился $5,9 млрд и выбыл из списка миллиардеров, поскольку его состояние сократилось до $0,87 млрд. Четвертое место занял Роман Абрамович, потерявший за прошедший год $5,6 млрд, пятое — Вагит Алекперов ($5,1 млрд). Далее идут Леонид Федун, Виктор Вексельберг, Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон и Игорь Алтушкин.







