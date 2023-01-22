Названа сумма замороженных в Финляндии российских активов МИД Финляндии заявил о блокировке российских активов на €187 млн

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Хельсинки, Финляндия

Управление по взысканию долгов в Финляндии заблокировало российские активы на общую сумму в €187 млн, сообщает Yle. Глава отдела санкций МИД страны Пиа Сариваара объяснила, что речь идет как о недвижимости, так и о средствах передвижения и ценных бумагах.

Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность, — сказала представитель МИД Финляндии.

Как утверждают авторы Yle, состояние бизнесмена Романа Абрамовича в результате введения санкций сократилось на 60%. В Финляндии же наиболее известным российским олигархом является Геннадий Тимченко, поскольку он является со владельцем арены Helsinki-halli.

Ранее Forbes составил список из 10 самых обедневших в 2022 году российских миллиардеров. Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов возглавил этот рейтинг, по данным журнала, его состояние сократилось на $11,1 млрд — до $18,4 млрд.

Второе место в рейтинге заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Она за прошедший год потеряла $8,3 млрд, на 20 декабря 2022 года ее состояние оценивалось в $4,7 млрд. Тройку лидеров замкнул Олег Тиньков. По данным Forbes, он лишился $5,9 млрд и выбыл из списка миллиардеров, поскольку его состояние сократилось до $0,87 млрд.

Четвертое место занял Роман Абрамович, потерявший за прошедший год $5,6 млрд, пятое — Вагит Алекперов ($5,1 млрд). Помимо них в список вошли Леонид Федун, Виктор Вексельберг, Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон и Игорь Алтушкин.