Экономист призвал создать независимый от влияния США банк Экономист Беляев выступил за создание независимого от влияния США банка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Эпидемия» с банковскими ограничениями для россиян распространяется по всему миру, подобные меры в отношении некоторых банков действуют в Турции и даже в Китае, рассказал NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, Пекин все еще поддается нажиму Вашингтона в финансовой сфере. В связи с этим Беляев призвал создать независимый от влияния США банк, чтобы проводить все расчеты «без головной боли».

Нам нужно быстро создавать свой банк, может быть, в рамках БРИКС, хотя существует Новый банк развития. Нужно на базе этого банка открывать расчетный центр. Это сделать несложно, вопросы техники. Уже подобная ситуация длится не первый год, и ее можно было спрогнозировать и заняться подобной ситуацией. Создать независимый от влияния США банк и через него проводить все расчеты без всякой головной боли, — подчеркнул Беляев.

Ранее сообщалось, что банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией, а также стали закрывать компаниям и физлицам счета. По данным «Ведомостей», об этой проблеме знают в российском правительстве, но считают ее некритичной и решаемой. Трудности возникли после того, как банк «Ак Барс», который был основным каналом для платежей, попал в санкционные списки.

Беляев отметил, что данные ограничения можно обойти. По его мнению, корпоративному сектору преодолеть эти трудности не так сложно, достаточно использовать цепочку банков, расположенных в других странах. А вот физическим лицам и туристам, на его взгляд, придется тяжелее, поскольку возникнут сложности с оплатой банковской картой.