Экономист оценил шансы заменить иностранные самолёты российскими Экономист Адамидов: заменить иностранные самолёты российскими в нужном количестве может не получиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайнер Sukhoi Superjet 100

Заменить иностранные самолёты российскими в нужном количестве может не получиться, сообщил экономист Дмитрий Адамидов ФБА «Экономика сегодня». Он отметил, что в стране давно не создавали так много самолётов, поэтому неясно, как удастся справиться с задачей. Особенно сложности могут возникнуть с крупными воздушными судами.

Государственные планы говорят о том, что произойдёт быстрая замена иностранцев на российские машины, но насколько это реалистично — покажет время. Мы давно не производили такого числа самолетов, непонятно, как мы справимся с такой задачей. <...> Мы можем не достигнуть заявленных цифр, причём прежде всего по таким крупным машинам, как МС-21, — сказал Адамидов.

Он добавил, что если ситуация останется такой же, России будет трудно, но при этом потребность страны в самолётах уменьшилась после закрытия ряда международных маршрутов. В любом случае нерешаемых проблем не возникнет, заверил Адамидов.

Тем временем Россия приостановила действие свидетельств, выданных авиаремонтным предприятиям Чехии и Болгарии. Это сделано в качестве ответной меры на намерение Запада ремонтировать поставляемую Киеву технику на промышленных мощностях, сертифицированных российской стороной. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва снимает с себя ответственность за безопасность вертолетов, отремонтированных на заводах «Лом Прага», «Терем — Летец» и «Авионамс».