«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого в убийстве депутата

Партия «Единая Россия» приостановила членство депутата городской думы Артемовского городского округа в Свердловской области Геннадия Виноградова из-за подозрений в его причастности к убийству. Об этом
Решение было принято Свердловским отделением партии.
Наша позиция в таких случаях принципиальная: членство в партии приостановлено до решения суда, — сообщили в пресс-службе отделения со ссылкой на секретаря Виктора Шептия. — Мы будем следить за развитием ситуации и, в зависимости от решения суда, предпримем дальнейшие действия.
Ранее сообщалось, что депутат Геннадий Виноградов и его сын были арестованы по подозрению в причастности к убийству в 2003 году. О дате суда на данный момент не известно.