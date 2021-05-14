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«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого в убийстве депутата

17:55, 15 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Единая Россия» приостановила членство депутата городской думы Артемовского городского округа в Свердловской области Геннадия Виноградова из-за подозрений в его причастности к убийству. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято Свердловским отделением партии.

Наша позиция в таких случаях принципиальная: членство в партии приостановлено до решения суда, — сообщили в пресс-службе отделения со ссылкой на секретаря Виктора Шептия. — Мы будем следить за развитием ситуации и, в зависимости от решения суда, предпримем дальнейшие действия.

Ранее сообщалось, что депутат Геннадий Виноградов и его сын были арестованы по подозрению в причастности к убийству в 2003 году. О дате суда на данный момент не известно.

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