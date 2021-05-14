«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого в убийстве депутата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия имеет ресурсы для ограничений работы мессенджера WhatsApp на своей территории, но такое решение может быть принято только после широкого общественного обсуждения. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Россия имеет ресурсы для ограничений работы мессенджера WhatsApp на своей территории, но такое решение может быть принято только после широкого общественного обсуждения. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил Глава...