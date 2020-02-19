https://static.news.ru/photo/28bc47f0-530d-11ea-b57c-fa163e074e61_660.jpg Ледокол «Арктика» Фото: Russian Government/Global Look Press

Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу на ледоколе «Арктика» вышел из строя в ходе швартовых испытаний. Восстановить его невозможно.

Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей Ленинградского электромашиностроительного завода. По мнению специалистов, восстановить работоспособность носовой обмотки двигателя, где повреждено четыре фазы из шести, невозможно.

Отмечается, что ледокол, скорее всего, придётся ставить в док, чтобы менять ГЭД. Эта процедура займёт не менее шести месяцев.

Нужно менять двигатель с учетом, что корпус ГЭД не съемный, нельзя его вскрыть и поставить заплатку, — цитирует издания источник информации.

Причина инцидента неизвестна. Есть вероятность, что силовая установка вышла из строя в результате брака при изготовлении.

С другой стороны, глава Объединенной судостроительной компании (ОСК) Алексей Рахманов считает, что нет рисков переноса сроков передачи ледокола, которая намечена на май 2020 года. Сейчас прорабатываются разные варианты ремонта ГЭД, в том числе и на борту судна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата РФ выявила дефицит ледокольного флота и судов арктического класса, что мешает развиваться потенциальным крупным перевозчикам по Северному морскому пути (СМП). В свете появления околополюсных трасс для грузоперевозок России необходимо ускорить подготовку флота и инфраструктуры, а также улучшить эксплуатацию данного направления, заявляют эксперты.