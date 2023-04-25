Дрон-разведчик упал в Подмосковье SHOT: Дрон-разведчик упал в Богородском городском округе

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Дрон-разведчик обнаружили в подмосковном СНТ «Уголёк» в Богородском городском округе, сообщает SHOT со ссылкой на источник. Найденный беспилотник оснащён камерой и микрофоном, при этом не имеет никаких опознавательных знаков.

По информации источника, размер БПЛА достигает 30 × 40 см, он представляет собой устройство чёрного цвета с красными лопастями. На месте работают экстренные службы. Беспилотник упал в 4 км от другого СНТ «Заря», где накануне, 24 апреля, был найден украинский дрон-камикадзе UJ-22 Airborn.

Известно, что за несколько часов до вчерашнего инцидента местная жительница увидела чёрный БПЛА, пролетающий над Серпуховом.

Стало известно об ещё трёх квадрокоптерах, которые были найдены в Подмосковье неподалёку от места падения украинского дрона самолётного типа со взрывчаткой в Богородском округе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Все три БПЛА оснащены камерами и не имеют опознавательных знаков. Их обнаружили в разных районах Московской области, уточнили в агентстве.

Ранее дрон ВСУ скинул две гранаты на вышку сотовой связи в Белгородской области. Одна из гранат взорвалась, вторая не сдетонировала, предположительно, дрон был вооружён французской ручной осколочной гранатой LU-213.